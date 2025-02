Kundgebung der Internationalistischen Liste / MLPD mit unserer Direktkandidatin Sabine Leopold

Die Gefahr des Faschismus und das Durchbrechen der Brandmauer gegen die AfD im Bundestag durch CDU, FDP und BSW waren ein heißes Thema, worauf Sabine Leopold neben vielen anderen Fragen ausführlich einging. Natürlich rief sie dann im Anschluss auch zur antifaschistischen Demonstration in Recklinghausen auf. Alles in allem eine knackige und kulturvolle Kundgebung.

An der anschließenden Demonstration in Recklinghausen nahmen ca. 1200 Antifaschisten teil (letztes Wochenende waren es 800). Wir hatten einen anziehenden Block mit Liedern, gemeinsamen Rufparolen vom Veranstalter „Bündnis Es REicht“ und kurzen Interviews mit den Teilnehmern. Das Moorsoldatenlied in den engen Gassen der Innenstadt war sehr eindrucksvoll und etliche Recklinghäuser sangen am Rand der Demo mit. Das zog Antifaschisten und Jugendliche an, sodass wir in dem Block immer mehr wurden.

Glück Auf