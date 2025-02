Landesweiter Streik für Arbeiterrechte

Aktuell verhandelt die faschistische Kickl-FPÖ, die bei den Wahlen in Österreich stärkste Partei geworden war, mit der ÖVP über die Bildung einer Koalitionsregierung. Mindestens 30.000 Menschen demonstrierten am 4. Februar gegen eine solche Rechtsregierung und marschierten zur Parteizentrale der ÖVP. Die ÖVP hatte vor den Wahlen eine Koalition mit der Kickl-FPÖ ausdrücklich ausgeschlossen. Die Demonstration erinnerte an eine Großdemonstrationen am 4. Februar 2000, als bis zu 200.000 Menschen gegen den Eintritt der FPÖ in die Regierung protestierten. Bei der Demonstration am Dienstagabend gab es nur wenige Parteifahnen.