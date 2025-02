Macht unseren Wahlspot breit bekannt

Zum Wahlspot

Wie kann der Wahlspot breit bekannt gemacht werden

Der Wahlspot ist 90 Sekunden kurz und wir empfehlen den Spot auch breit in der Kleinarbeit einzusetzen. Zeigt den Wahlspot euren Kolleginnen und Kollegen, Nachbarinnen und Nachbarn oder Freundinnen und Freunden. Teilt ihn z.B. über den WhatsApp-Status oder Instagram Stories und helft so, den Wahlspot zu verbreiten.

Beteiligt euch an der Diskussion unter dem Wahlwerbespot auf YouTube oder schreibt und postet auf YouTube eure Meinung, wie ihr den Wahlwerbespot findet oder was ihr der MLPD zu sagen habt. Je mehr Kommentare ein Video hat, desto weiter wird es über die Algorithmen der sozialen Netzwerke verbreitet.

Während die bürgerlichen Parteien ohnehin viel mehr Aufmerksamkeit in den Medien erhalten, ist auch die Ausstrahlung des MLPD Wahlspots im Fernsehen sehr gering. Ganze vier Mal wird der Spot im Fernsehen zu sehen sein. Zwei Termine stehen noch an: Freitag, 21. Februar, um ca. 17.35 Uhr im ZDF und Dienstag, 18. Februar, um 19.43 Uhr in der ARD.