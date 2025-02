"Make Socialism great again!": Jetzt überzeugt, dass die Losung verstanden wird

Hallo Lisa, mir ging es spontan mit dem Slogan "Make Socialism great again!" ähnlich wie dem Kritiker aus Stuttgart (mehr dazu unten) als einem Widerspruch zwischen Inhalt und Form. Wir haben es natürlich als Losung trotzdem gerne verbreitet. Die ersten fast schon begeisterten Reaktionen darauf - sogar von einem überzeugten Sozialdemokraten - haben mich überzeugt, dass die Losung auch von Leuten verstanden wird, die kein Englisch sprechen und die Angriffslust verstehen.



Die Losung steht bundesweit knapp und kurz als Einzige für die alleinige gesellschaftliche Alternative zum Kapitalismus und greift Rechtsentwicklung, Nationalismus und faschistische Gefahr direkt an. Die Menschheit will nicht in diesem System untergehen. Es kann uns nur guttun, eine populäre und frische Sprache zu nutzen. Das will gelernt sein.«



Briefwechsel zur Losung "Make Socialism great again" Das Zentralkomitee der MLPD antwortet auf einen Leserbrief aus der MLPD Stuttgart-Sindelfingen. Die Rote Fahne Redaktion dokumentiert den Briefwechsel.

