Mutterschutz nach Fehlgeburt ab der 13. Schwangerschaftswoche

Die Produktion des größten armenischen Bergbauunternehmens wurde am Montag den vierten Tag in Folge unterbrochen, weil Hunderte von Beschäftigten die Arbeit niederlegten und eine 50-prozentige Lohnerhöhung sowie bessere Arbeitsbedingungen forderten. Berichten zufolge kampierten mehrere Dutzend dieser Arbeiter weiterhin auf dem Gelände des Zangezur-Kupfer-Molybdän-Kombinats (ZCMC) in der südöstlichen Stadt Kajaran. Die Unternehmensleitung wies die Forderungen der Beschäftigten zurück, bezeichnete den Streik als illegal und drohte den Teilnehmern kurz nach dessen Beginn am Freitag mit "rechtlichen Schritten". Die Demonstranten machten nur einen Bruchteil der rund 4.600 ZCMC-Beschäftigten aus. Am Sonntag organisierten die Streikführer eine geheime Urabstimmung, um die Behauptung der Geschäftsleitung zu widerlegen, dass die Arbeitsniederlegung nicht von der Mehrheit der ZCMC-Beschäftigten unterstützt wird. Nach ihren Angaben nahmen mehr als 2.400 Beschäftigte an der Urabstimmung teil, die am Montagabend endete. Es ist der erste Streik in der Geschichte von ZCMC.