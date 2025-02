Panama-Stadt: Protest gegen US-Außenminister Rubio

Am Samstag, dem 1. Februar marschierten rund 5.000 Menschen mit britischen Fahnen durch London und brüllten “We Want Tommy Out” und “We Want Our Country Back". Sehr frei übersetzt heißt das: Lasst den Faschisten Tommy Robinson frei und werft alle Einwanderer raus! Tausende Menschen beteiligten sich an der antifaschistischen Gegendemonstration, aufgerufen dazu hatte Stand Up To Racism (SUTR) und auch diverse Gewerkschafter von Unison, NEU, UCU, PCS, CWU und Unite. Die Demonstranten trugen Plakate mit "Migrants are wellcome - Stop the right", "Oppose Tommy Robinson", "Unite againt Facism" und "Never Again - Remember Facism" ganz ähnlich wie zur Zeit bei den Demos gegen die AfD in Deutschland.