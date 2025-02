Selbstzerstörerische Prozesse beschleunigen das Voranschreiten der globalen Umweltkatastrophe

Kein Wort der Kritik an der Preistreiberei der Energiemonopole. Frech griff sie die Kostenrechnung des renommierten Fraunhofer-Instituts (ISE) in Freiburg, dass die Produktion von Strom aus Sonne und Wind deutlich kostengünstiger ist als Atomenergie, als falsch an. Angeblich seien die Subventionen dafür nicht berücksichtigt. Ein Unding, dass solchen Lügen im Fernsehen ein Forum geboten wird. Für erneuerbare Energien wurde bisher gerade Mal 146 Milliarden Euro an Subventionen gewährt, für Atomenergie aber 247 Milliarden Euro, für Kohle 337 Milliarden Euro und für Braunkohle 100 Milliarden Euro. [1] Alice Weidel lügt bewusst, um die Massen für die brandgefährliche reaktionäre Politik der AfD zu gewinnen. Ein Verbrechen angesichts der dramatischen Entwicklung der globalen Umweltkatastrophe.

Globale Umweltkatastrophe vertieft sich

Nachdem bereits das Jahr 2024 das bisher heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung war mit einem Anstieg der globalen Temperatur um 1,6 Grad zur vorindustriellen Zeit, geht dieser Anstieg mit dem bisher wärmsten Januar auch im neuen Jahr beschleunigt weiter! Damit überschritt die globale Durchschnittstemperatur in 18 der vergangenen 19 Monate die Marke von 1,5-Grad-Erhöhung. Das Pariser Weltklimaabkommen mit seinem 1,5 Grad-Ziel ist gescheitert! Der Expertenrat für Klimafragen bescheinigte letzte Woche der Bundesregierung, dass sie ihre Klimaziele bis 2030 kaum schaffen wird. Und Donald Trump wütet wie ein Berserker gegen Umwelt- und Klimaschutz. Eine unheilvolle Entwicklung angesichts der Zunahme selbstzerstörerischer Prozesse. So ist die globale Erhitzung der letzten Jahre auf 1,6 Grad nicht mehr allein durch die wachsenden Emissionen aus fossilen Verbrennungen erklärbar. Abholzung und Zerstörung der Wälder, die ungezügelten Ausbreitung von Waldbränden, Erhitzung der Meere oder Rückgang des Albedo-Effekts durch die Eisverluste beschleunigen ihrerseits wieder die inzwischen irreversible Klimakatastrophe und die globale Umweltkatastrophe.

Brennpunkt Arktis

Neuste Studien zeigen, dass die Arktis vom Kohlenstoffspeicher zur Treibhausgasquelle wurde. Zwar wachsen in den jetzt wärmeren Sommermonaten mehr Pflanzen und binden mehr CO 2. Andererseits gibt die einst im Permafrost gespeicherte, nun verrottende Biomasse mehr Treibhausgase wie CO 2 und Methan ab. Ein Drittel der Landgebiete um den Nordpolarkreis sind inzwischen Treibhausquelle. Die schnelle Erwärmung der Arktis fördert das Wachstum der Bäume und damit die Aufnahme von Kohlenstoff in den südlicheren Regionen. Wärmere Luft bedeutet aber frühere Schneeschmelze, mehr Verdunstung und Hitzestress für die an die Kälte angepassten Bäume. Wärmeliebende Arten verdrängen die an Feuer angepasste Arten, wie die schwarze Fichte. Der Wald wird lichter und trockener, auch der Boden, was heftigere Feuer begünstigt. Durch höhere Temperaturen steigen die Sommerblitzraten, die meistens die Feuer entzünden. So kehrt sich der gegenläufige Effekt des vermehrten Wachstums der Pflanzen ins Gegenteil, sodass auch die südlichen Regionen im Übergang zur Treibhausgasquelle sind.[2],[3] Das straft die AfD Lügen, die zynisch behauptet, die Erderwärmung sei was Gutes, da mehr Pflanzen wachsen.

Massiver Anstieg der Methankonzentration

Seit 2020 stieg die Konzentration von Methan in der Atmosphäre doppelt so stark wie vorher. 2023 betrug sie 1921,9 ppb, dreimal soviel wie vor Beginn der Industrialisierung. Undichte Öl- und Gasförderanlagen, Mülldeponien und Reisfelder tragen maßgeblich dazu bei. Das Gas erhitzt die Atmosphäre über 20 Jahre betrachtet 80-mal so stark wie die gleiche Menge Kohlendioxid. Als Rückkoppelungsschleife der Erderhitzung treiben Mikroorganismen in Feuchtgebieten und auf überdüngten Feldern die Rekord-Emissionen weiter hoch. Die Verpflichtung von 100 Ländern, die Methanemissionen bis 2030 um 30 Prozent zu senken, ist bisher nur ein leeres Versprechen. [4]

Make Socialism great again

Während Faschisten wie Trump, AfD und Co die globale Umweltkatastrophe leugnen und gegen die Umweltbewegung hetzen, verharmlosen die anderen nach rechts gerückten bürgerlichen Parteien, SPD, CDU/CSU, Grüne und FDP die Problematik und spielen die Frage der Migration hoch. Umweltschutz ist für sie ein lästiger Wettbewerbsnachteil für die deutschen Monopole.

Die MLPD hat in ihren am meisten unterdrückten Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ nachgewiesen, dass die globale Umweltkatastrophe eingesetzt hat. Mit dem offensiven Verkauf kann massenhaft der Kampf gegen die Wirkung der faschistischen Klimaleugner geführt und die Bündnisarbeit höherentwickelt werden. Mit ihrem erweiterten Kampfprogramm der Sofort- und Schutzmaßnahmen gegen die globale Umweltkatastrophe und im Wahlprogramm zur Bundestagswahl schlägt sie konsequente Kampfmaßnahmen gegen die Hauptverursacher vor. Dafür muss organisiert gekämpft werden, am besten mit dem Ziel, den Sozialismus als die heute zeitgemäße Gesellschaftsform mit der Einheit von Mensch und Natur.

Jede Stimme für die Internationalistische Liste/MLPD stärkt diese Bewegung. Macht mit im Internationalistischen Bündnis, MLPD und REBELL, damit sich grundlegend was ändert!