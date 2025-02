Sich verschärfende akute Gefahr des Faschismus

Sorge und Widerständigkeit bei Queermenschen

Frauenfeindlichkeit und besonderer Hass gegen Homosexuelle und Transpersonen - das ist ein gemeinsames Merkmal der modernen Faschisten. Das löst bei vielen Lesben, Schwulen und Transpersonen Ängste und Besorgnis aus – aber fordert auch zum Widerstand heraus. Bei den großen Demonstrationen gegen Trump in den USA und zuletzt gegen den Faschisten Milei in Argentinien waren Frauen und queere Menschen zu Hunderttausenden dabei. Auch in Deutschland muss im antifaschistischen Kampf bekannt gemacht, aufgedeckt und angegriffen werden, was die AfD gerade in diesem Bereich im Schilde führt.