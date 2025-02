Spitzenkandidatinnen der Internationalistischen Liste / MLPD

Monika Gärtner-Engel, Landesliste Baden-Württemberg Platz 2

Kundgebung am 8. Februar um 15 Uhr in Esslingen, beim Kaufhaus „ES“ Bahnhofstraße

Gabi Fechtner: Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin der Internationlistischen Liste/MLPD

Kundgebung am 12. Februar um 15 Uhr in Friedrichshafen, Buchhornplatz

Franziska Schmidt, Landesliste Platz 1

10. Februar in Stuttgart: 12:30 Uhr Kundgebung Porsche-Museum, 15:00 Uhr Kundgebung Feuerbach Bahnhofstraße, 17:00 Uhr bei der Montagsdemo Schlossplatz

11. Februar 16:30 Uhr in Heilbronn, Straßenumzug Hooversiedlung

13. Februar 16:30 Uhr in Karlsruhe Straßenumzug im Stadtteil Mühlburg

14. Februar: 13:00 Uhr Freiburg bei der FFF-Demo, Platz der alten Synagoge

15. Februar: 11:00 Uhr in Ulm Kundgebung in der Hirschstraße