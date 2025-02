Gastbeitrag Marikana

Stilfontein: Die Schuldigen am Tod der 87 Bergleute strafrechtlich zur Verantwortung ziehen!

Ca. 100 Demonstrantinnen und Demonstranten marschierten am Mittwoch, 5. Februar, zum Ministerium für Bodenschätze und Energie in Pretoria. Der Protest wurde von Mining Affected Communitys in Action (MACUA) organisiert und ist Teil eines dreitägigen Treffens von 50 gemeindebasierten Organisationen und Bewegungen.