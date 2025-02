Straßenumzug der Internationalistischen Liste/MLPD erregt Aufsehen

Wir verbreiteten unsere Haupt-Wahlkampflosung „Make Socialism great again!" und warben für ein Verbot der AfD und die antifaschistische Zusammenarbeit. Während das Team um den Lautsprecher weiter durch den Stadtteil zog und auf sich aufmerksam machte, gingen kleine Teams in die Häuser und verteilten die Wahlzeitungen an den Wohnungstüren. Ein wichtiges Thema im Stadtteil war die Kritik am Vonovia-Konzern, der die Wohnhäuser verkommen lässt und überteuerte Mieten verlangt. Diese Kritik verbanden wir mit der grundsätzlichen Kritik am Kapitalismus.

Die Diskussion im Stadtteil drehte sich unter anderem um den Zusammenhalt unter Deutschen und Migranten und wie mit unsolidarischem Verhalten richtig umzugehen ist. Am offenen Mikrofon entfaltete sich eine lebhafte Diskussion darüber, ob es nicht sinnvoll sei, die Kandidatur der Partei Die LINKE zu unterstützen. Wir hoben hervor, dass Mitglieder dieser Partei zwar verlässliche Bündnispartner gegen die Faschisten sein können, dass es jedoch unerlässlich ist, als revolutionäre Kraft unabhängig anzutreten, ohne Illusionen in Reformismus und bürgerlichen Parlamentarismus zu verbreiten.

Jede Stimme für die Internationalistische Liste/MLPD ist eine bewusste Stellungnahme gegen Imperialismus, Faschismus und Rechtsentwicklung, Weltkriegskurs der Monopole und die globale Umweltkatastrophe! Wir brauchen eine internationale sozialistische Revolution und eine Gesellschaft in Einheit von Mensch und Natur unter der Führung der Arbeiterklasse! Mit unseren türkischsprachigen Redebeiträgen bezogen wir bewusst migrantische Anwohner mit ein und warben für den internationalen Zusammenschluss. Mit unseren Argumenten erreichten wir viele Anwohner und sammelten 15 Kontaktadressen von Neugierigen, die sich eine potenzielle Zusammenarbeit vorstellen können oder erwägen, ihre Stimme der MLPD/Internationalistische Liste zu geben.