Trumps Deals: Rohstoffe für Waffen

Vor ziemlich genau einer Woche hatte ich für Rote Fahne News in einem Artikel berichtet, welche unglaublichen Reichtümer in Form von Rohstoffen, aber auch durch die Fruchtbarkeit des Landes in der Ukraine liegen, und dass alleine dieser Reichtum das eigentliche Interesse der Imperialisten in Ost und West ist.

Trump gibt dies nun offen zu. Getreu der Logik eines Geschäftsmannes argumentiert er: „Wir investieren Hunderte Milliarden Dollar.“ Und da soll man schon auf die Wortwahl achten: „investieren“. Die Lieferung von Waffen ist für Trump eine Investition. Und Investitionen müssen sich schließlich rentieren: „Sie haben großartige seltene Erden.“ erklärt er dann, „Ich möchte Sicherheit bei den seltenen Erden haben.“ Laut Trump sei die Ukraine „bereit, dies zu tun.“ Hatte Trump noch unmittelbar vor seiner Wahl also angekündigt, den Ukrainekrieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden, hat er sich jetzt offenkundig dazu entschlossen, von dem Gemetzel doch lieber zu profitieren.

Die besten Profite kann man natürlich herausschlagen, wenn man seinen Handelspartner erpressen kann. Wenn Trump sagt, die Ukraine sei zu solchen „Deals“ bereit, dann ist das schließlich nicht verwunderlich. Ohne die US-amerikanischen Waffenlieferungen kann das Selenskyj-Regime endgültig einpacken. Schließlich wird die Fahnenflucht an der Front mittlerweile zu einer regelrechten Bewegung: mindestens jeder 14. ukrainische Soldat ist geflohen.

Es sollte allerdings nicht vergessen werden, dass ein Großteil der seltenen Erden und vor allen Dingen des Lithiums mittlerweile entweder in russisch besetzten, oder auch aktuell umkämpften Gebieten der Ukraine liegen. Das wird auf der anderen Seite, sollte es zu solchen „Deals“ kommen, die Motivation der Trump-Regierung erhöhen, das neuimperialistische Russland zurückzudrängen. Und wie soll das letztlich anders gehen, als mit Gewalt?