Faschistische Methoden: Musk demontiert Entwicklungshilfe-Behörde USAID

Elon Musk, der nun ja nicht mehr nur der reichste Parasit des Planeten, sondern auch Chef des „Department of Government Efficiency“ („Abteilung für Regierungseffizienz“, abgekürzt „Doge“, was umgangssprachlich in etwa „flitzen“ bedeutet) ist, hatte am Wochenende eine Hetzkampagne gegen die US-Behörde für Entwicklungshilfe „USAID“ losgetreten und bezeichnete sie als „Schlangennest von linksradikalen Marxisten, die Amerika hassen“. Er habe „das Wochenende damit verbracht, USAID in den Häcksler zu werfen“.

Die Trump-Administration hatte Musk, ebenfalls am Wochenende, als einen „Special Government Employee“ („Besonderen Regierungsangestellten“) bezeichnet. Schlicht und einfach bedeutet das, dass die Rolle, die Musk in der US-Regierung spielt, so eigentlich gar nicht existieren dürfte. Er hat ein neu geschaffenes, vage definiertes Aufgabenfeld, und scheint bestenfalls Trump gegenüber rechenschaftspflichtig (wenn es nicht eher umgekehrt ist). Nachdem es hieß, Musk erhalte Zugang zu sensiblen Regierungsdaten, reagierte Trump lapidar, dass das nur der Fall sei, wenn „wir mit ihm einverstanden sind“. Der Maßstab ist reine Willkür.

USAID-Gebäude besetzt

Nun hatten jedenfalls in der Nacht zu Montag die Mitarbeiter der USAID eine E-Mail erhalten, die sie anwies, im Homeoffice zu bleiben. Bereits zuvor waren Hunderte Mitarbeiter entlassen und Führungskräfte frei gestellt worden. Ebenfalls am Montag erklärte das Außenministerium, dass Außenminister Marco Rubio kommissarischer Leiter von USAID sei. Er ernannte dann Pete Marocco, der die Behörde unter Trumps erster Präsidentschaft geleitet hatte, angeblich, weil USAID „völlig unkooperativ“ gewesen sei.

Die Mitarbeiter stellten darauf hin fest, dass Musks Leute die USAID besetzt hatten und ihnen den Zugang verweigerten. Seit Anfang der Woche demonstrieren Hunderte vor dem Gebäude. Auch Kongress-Mitglieder, zwischenzeitlich alarmiert, wurden nicht eingelassen.