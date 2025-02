US-Regierung

Trump verhängt drastische Zölle

Der faschistische US-Präsident Donald Trump hat am Samstag per Dekret drastische Zölle von 25 Prozent auf die meisten Waren aus Mexiko und Kanada und zehn Prozent auf sämtliche Importe aus China angekündigt, die am Dienstag in Kraft treten sollen.

Von güs