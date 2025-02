Türkisches Menü, Plakatieren und Spendenkampagne

Das war das Ergebnis unserer Diskussion in der Parteigruppe. Die Genossinnen und Genossen, Kolleginnen und Kollegen waren nach einem Tag Aufhängen der Wahlplakate der Internationalistischen Liste / MLPD sicher hungrig. Wir als Gruppe wollten die Kochkünste einer Genossin mit einem guten türkischen Menü für die Spendenkampagne nutzen.



Wir boten deshalb an: Linsensuppe, Fleisch, Gemüse, Pilze in der Pfanne, Reis und Salat zum Preis von 12,50 Euro. Unser türkischer Metzger fand das auch gut und machte uns einen Sonderpreis für das Fleisch. Bei einem gemütlichen Abend kamen so 200 Euro für die Spendenkampagne zusammen. Zur Nachahmung empfohlen!



Spenden zur Finanzierung des Bundestagswahlkampfs nimmt jeder Orts- oder Kreisverband der MLPD entgegen. Das geht auch per Paypal oder über das Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort „Spendenkampagne“