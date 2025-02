Unser Tag ist heute

Drei sehr unterschiedliche Menschen und ihre Geschichten treffen zusammen. Jeanne, 74, ist untröstlich über den Tod ihres Mannes, mit dem sie noch so viel vorhatte. Sie gerät in Existenznot, weil ihre Rente für die Wohnung in Paris nicht reicht.

Theo und Iris - junge Leute – haben schwierige Lebenslagen zu bewältigen und sind dabei auf sich gestellt. Wie diese Drei in einer Wohngemeinschaft zusammenwachsen ist einfühlsam, spannend, humorvoll und lebensnah erzählt.

Die Tageszeitung „Le Parisien“ meint: „Eine wunderbare Lektion über das Leben.“