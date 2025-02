Wasser in Deutschland: Speicher, Reserven und steigende Preise

Das Jahr 2024 war ja bekanntermaßen besonders regenreich. Welche Auswirkungen hatte das auf die Wasserspeicher in Deutschland?

Dazu berichtet der „Dürremonitor Deutschlands“ des Helmholtz-Instituts am 20. Januar, dass alle Oberböden, also bis in die Tiefe von 25 Zentimetern, vollständig gesättigt seien. Bei der Tiefe von 180 cm liegen aktuell kleinere Flächen Ost- und Nordost-Deutschlands im Dürrebereich¹ – im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen große Teile der deutschen Böden von Dürre betroffen waren.

Auch beim Bodensee, der große Flächen Süddeutschlands mit Trinkwasser versorgt, stehen die Pegel aktuell – auf Entwarnung: Er steht mit 319 cm derzeit um 29 cm über dem langjährigen Mittel.² Doch das sind lediglich Moment- bzw. Ein-Jahres-Aufnahmen. Wie ist die Entwicklung über die Jahre?

Der „Wasseratlas 2025“ der Heinrich-Böll-Stiftung und des BUND weitet den Blick, auch auf die Biosphäre der gesamten Erde: „Der Wasserkreislauf unseres Planeten gerät durch Übernutzung, Verschmutzung und die Zerstörung intakter Landschaften zunehmend aus dem Gleichgewicht. Industrie, Digitalisierung, die Produktion von Kleidung, Fahrzeugen und Nahrungsmitteln beanspruchen weltweit große Mengen an Wasser. Das gefährdet Ökosysteme, die Nahrungsmittelversorgung und die Wasserqualität.

Die begonnene globale Klimakatastrophe verstärkt diese Entwicklung zusätzlich. Hierzulande sinken Grundwasserspiegel durch die erhöhten Temperaturen – pro Jahr verliert Deutschland 2,5 Kubikkilometer³ Wasser“⁴. Mit den Zahlen aus dem „Katastrophenalarm“ lässt sich leicht errechnen, dass sich, in den letzten wenigen Jahren, der Wasserverlust, mit 2,5 Kubikkilometern pro Jahr, mehr als verdreifacht hat, zu etwa 0,7 Kubikkilometern, als Durchschnitt der genannten 20 Jahre.

Zu den Trink- und Abwasserpreisen, anhand von Nordrhein-Westfalen, für das Jahr 2023:

„Der Vergleich des ... Wasserverbrauchs offenbart gewaltige Unterschiede. Beim Gesamtpreis (Preis für Frischwasser und Abwasser) schneidet Köln mit Abstand am besten ab. Für einen Kubikmeter Wasser zahlen die Kölner lediglich 2,54 Euro. Nur knapp 100 Kilometer entfernt von Köln liegt Monschau in der Eifel. Dort müssen die Menschen mit 7,53 Euro pro Kubikmeter Wasser einen rund dreimal so hohen Wasserpreis bezahlen. Damit ist Monschau Spitzenreiter in NRW. Das sind riesige Unterschiede, die vor allem im Blick aufs Jahr sichtbar werden“⁵.

Zu den Preisanstiegen der letzten Jahre, für Gelsenkirchen:

Ab 1. Januar 2025: 2,12 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser plus 3,31 Euro für Schmutzwasser pro Kubikmeter Trinkwasserbezug, in Summe 5,43 Euro pro Kubikmeter Wasser. 2019 waren es noch: 2,49 Euro für Schmutzwasser⁶