„Wir sind die Brandmauer“

Ein Genosse der MLPD berichtete: „Der Aussage, dass Faschismus und Rassismus vom kapitalistischen System hervorgebracht werden, stimmten alle zu, mit denen ich ins Gespräch kam. Ich argumentierte, dass die Faschisten heute die Spaltung der Arbeiterbewegung und an der Macht eine offene Unterdrückung betreiben. Eine junge Frau nahm 20 Flyer mit und will sie selbst verteilen“.

SI-Mitglieder sammelten 141 Euro für „Gaza soll leben“. Es fanden sich erste Unterstützer. Eine Frau aus dem medizinischen Bereich zeigte Interesse am Aufbau der Gesundheitsstationen im Gazastreifen und möchte ihn unterstützen.

Als es dunkel wurde, erstrahlte ein Lichtermeer aus Kerzen und Handylampen. Der CDU-Kreisverband blamierte sich so gut er kann. Als an seinem Büro ein Transparent für Menschenrechte mit ein bisschen Stacheldraht angebracht worden war, trat er wieder aus dem vor kurzem gegründeten „Bündnis für Demokratie“ aus und beschuldigte Aktivisten von Fridays for Future, diese ruchlose Tat begangen zu haben.

Unsere Wahlplakate finden große Beachtung. Es gab zwei Anrufe von Leuten, die feststellten, dass in ihrem Ort Plakate fehlen, sie möchten welche aufhängen.