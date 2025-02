Wir sind keine Schönwetterpolitiker

Ein langes Gespräch mit einem Selbstständigen: Er war zunächst sehr abweisend. Aber wir konnten uns einigen, dass gegen die akute faschistische Gefahr alle vorbehaltlos zusammenarbeiten müssen, die etwas dagegen tun wollen. Wir stritten sachlich über Flüchtlingspolitik, über die Ursachen der heutigen Probleme im Kapitalismus sowie der Weltwirtschafts- und Finanzkrise seit 2018 und viele weitere Fragen.

Interessant fand er die Forderung nach der Sozialsteuer, die Leute, wie ihn, entlasten würde. Und so eine Forderung ausgerechnet von den Marxisten-Leninisten. … In den meisten Fragen wurden wir uns nicht einig, aber darin, dass Faschismus und die Wahl der AfD keine Option sind, schon. Beeindruckt von der proletarischen Streitkultur bedankte er sich am Schluss ausdrücklich für dieses streitbare und freundschaftliche Gespräch.



Das fröhliche Foto im Regen machte dann eine Passantin, die auch keinerlei Material von uns wollte, aber uns sehr gerne zu diesem Bild verhalf und uns viel Erfolg wünschte.



Ganz praktisch werteten wir auch noch aus: bei diesem Wetter muss man nicht nur Plastikfolie zum Abdecken des Materials auf dem Tisch dabeihaben, sondern auch gute Klarsicht-Tüten, um die Rote Fahne und andere Materialien in der Hand trocken zu halten. Glücklicherweise stehen wir ja vor einem Drogeriemarkt, wo wir Tüten holen konnten.