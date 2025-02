Bombardierung Dresdens – ein Kriegsverbrechen in einem gerechten Krieg

Die imperialistischen Mächte USA und Großbritannien führten damals gemeinsam mit der sozialistischen Sowjetunion in der Anti-Hitler-Koalition einen gerechten Krieg zur Befreiung der Menschheit vom Faschismus. Gegen Ende des Krieges traten jedoch die Widersprüche zwischen den imperialistischen Interessen und denen der Völker zunehmend zutage. Schon in seiner ersten Rede nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion hatte Stalin 1941 betont, dass das von den Nazis unterdrückte deutsche Volk ein Verbündeter im Kampf gegen den Faschismus sein werde. Dagegen sahen die Imperialisten in Deutschland nur den imperialistischen Konkurrenten im Kampf um die Vorherrschaft.



Die Luftstreitkräfte der Sowjetunion wurden hauptsächlich taktisch zur Unterstützung der kämpfenden Bodentruppen eingesetzt – mit den Bombern der USA und Großbritanniens wurde eine Kriegsführung betrieben, wie sie aktuell Israel beim Völkermord in Gaza praktiziert. Konkret hatte die Bombardierung Dresdens das Ziel, der vorrückenden Roten Armee ein Trümmerfeld zu überlassen und die Wiederaufbaubedingungen in dem von ihr besetzten Gebiet zu erschweren.



Die Nazis nutzten 1945 dieses Kriegsverbrechen aus, um die Bevölkerung zur Fortführung des Krieges aufzuhetzen. Dazu übertrieben sie auch drastisch die Anzahl der Opfer, die nicht exakt festzustellen war, weil sich eine große Zahl von nicht registrierten Flüchtlingen in der Stadt aufhielt. Genauso gehen die heutigen faschistischen Kräfte vor, für die das Gedenken an die Zerstörung der Stadt seit jeher Anlass für demagogische Ausfälle und Aufmärsche ist. Auch für dieses Wochenende wurde von ihnen dazu bundesweit mobilisiert, und sie fühlen sich durch die akute Verschärfung der faschistischen Gefahr im Aufwind.



2010 war es den antifaschistischen Kräften in Dresden erstmals gelungen, den Faschistenaufmarsch am Gedenktag der Bombardierung zu verhindern. Auch zum 80. Jahrestag wird es ihre Aufgabe sein, den Volksverhetzern mutig und offensiv entgegenzutreten!