USA

Faschistische Attacke von Trump und Musk gegen Staatsbeschäftigte stößt auf Widerstand

Die Trump-Regierung hat entsprechend ihrem Programm 2025 und Musks „Effizienz“-Behörde DOGE zu einem Kahlschlag ausgeholt. Sie geht speziell darum, eine faschistische Diktatur zu errichten. Ca. 2 Millionen US-Staatsbeschäftigte bekamen am 28. Januar eine E-Mail zugeschickt mit dem Betreff: „Fork in the Road“ (Weggabelung). So hieß auch die E-Mail, die Elon Musk 2022 an die Beschäftigten von Twitter schickte, als er das Imperium übernahm und danach die Hälfte der Belegschaft entließ. In der E-Mail wird den Beschäftigten die Kündigung nahegelegt, mit Lohnfortzahlung bis Ende September. Frist war der 6. Februar. Nun hat ein Bundesrichter einen Aufschub erwirkt, jedoch nur bis zum 10. Februar. Gewerkschaften haben ihre Mitglieder zur Nichtannahme geraten. 40.000 haben jedoch bisher den „Deal“ angenommen. Doch es gibt auch starke Proteste.

Von pi