Der Wahlkampf und die Literatur

Die Losung polarisiert und führt zu einer neuen Aufmerksamkeit gegenüber den revolutionären Positionen der MLPD.

So treffen wir auf Gegner und Feinde des Sozialismus, aber vor allem auf Leute, die offen für unsere Argumente sind, und das in einer wachsenden Zahl vor allem unter der Jugend. Man kann sagen, dass die MLPD mit ihren Forderungen und Plakaten gesellschaftlich relevante Gesprächsthemen gesetzt hat. Dass inzwischen der Begriff „Faschismus“ wieder in die gesellschaftliche Debatte Eingang gefunden hat, ist mit ihr Verdienst.

In unseren Gesprächen offenbaren sich die vielfältigsten Übergänge zur MLPD. Von Leuten, die überlegen, uns zu wählen, mit uns aktiv im antifaschistischen Kampf zu werden, bis dahin, die MLPD und ihren Jugendverband REBELL direkt zu stärken. Wir sind natürlich auch mit parlamentarischen Illusionen konfrontiert. So wenn Leute, die mit unseren Zielen sympathisieren, aus taktischen Gründen anders wählen wollen, weil sie sich erhoffen, damit die AfD zu schwächen. Wie auch immer: Wir haben bereits jetzt erreicht, dass über den Sozialismus in einer neuen Breite und Vielfalt diskutiert wird.

Mit dieser wachsenden Offenheit wird der Wahlkampf auch zu einem besonderen „Marktplatz“ für den Verkauf revolutionärer Literatur. Um über den Verrat am Sozialismus aufzuklären, ist das Buch „Sozialismus am Ende?“ elementar. Im Kampf um ein freies Denken - auch eine Zielsetzung in diesem Wahlkampf – ist das Buch „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“ von Bedeutung. Das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur“ ist eine Waffe gegen die faschistischen Klimaleugner.

Diese Bücher sollten in den Diskussionen angeboten werden. Der Kampf um jede Stimme in der Verankerung der sozialistischen Perspektive wird dann nachhaltig, wenn es mit der Verbreitung der revolutionären Literatur verbunden wird.