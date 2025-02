"Die AfD ist keine Alternative – sondern eine Gefahr für Deutschland und Europa"

Die AfD ist keine Partei der "kleinen Leute" und erst recht keine Partei für Menschen mit Migrationshintergrund. Sie ist eine Partei der Spaltung, der Hetze und der Lügen. Während sie sich nach außen bürgerlich gibt, arbeitet sie im Inneren mit Neonazis, rechtsextremen Netzwerken und Demokratiefeinden zusammen. Ihr Ziel ist es, Deutschland und Europa in eine düstere Vergangenheit zurückzuführen – eine Vergangenheit der Ausgrenzung, der Angst und des Rassismus.



Die AfD will sich im aktuellen Wahlkampf als "patriotische" Alternative verkaufen, doch in Wahrheit ist sie ein Sammelbecken für Rechtsradikale. Ihr völkischer Nationalismus richtet sich nicht nur gegen Geflüchtete, sondern gegen alle, die nicht in ihr rassistisches Weltbild passen. Besonders perfide: Sie wirbt gezielt um Menschen mit Migrationshintergrund, um sie für ihre demokratiefeindliche Agenda zu missbrauchen.



Ein Beispiel ist der Europaabgeordnete Maximilian Krah, der in Videos vor allem türkeistämmige Menschen anspricht. Doch die Realität ist eine andere: Die AfD will Menschen mit Migrationshintergrund ausgrenzen, sie ausbürgern und ihnen ihre Rechte nehmen. Sie hetzt gegen Muslime, sie kriminalisiert ganze Communities, und sie setzt sich für eine Politik ein, die Millionen von Menschen in Deutschland zu Bürgern zweiter Klasse machen würde.



Ich, Chaker Araki, Direktkandidat in Neukölln für den Bundestag, warne alle Menschen mit Migrationshintergrund: Die AfD ist keine Partei für euch. Sie mag sich in Wahlkampfzeiten freundlich geben, doch ihre eigentliche Politik ist klar: Abschiebungen, Diskriminierung, Entrechtung. Sie arbeitet mit Kräften zusammen, die den deutschen Pass wieder an "ethnische Herkunft" knüpfen wollen. Wer AfD wählt, wählt eine Zukunft der Spaltung, der Angst und der sozialen Ungleichheit.



Deutschland braucht keine AfD – Deutschland braucht Gerechtigkeit, Respekt und ein Miteinander statt Hass und Hetze!



Ich stehe für eine Gesellschaft, in der alle Menschen – unabhängig von Herkunft, Religion oder Hautfarbe – die gleichen Rechte und Chancen haben. Gegen Rassismus, gegen rechte Hetze, gegen die AfD!