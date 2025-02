Ekelerregend und erbärmlich

Im Wahlprogramm der AfD heißt es "Kitas und Schulen sind von Angst und Hysterie freizuhalten; den Kindern ist eine positive Lebenseinstellung zu vermitteln. ..." (S.152) Was werden solche "Werbegeschenke" denn bei den Kindern auslösen? Das ist typisch für die AfD, sich neutral geben und dann in der Tat hetzen, Angst verbreiten und spalten.



Auf Seite 160 heißt es dann "Schule ist kein Ort für politische Propaganda, ..." Anschließend fordert das Programm "Die Lehrer selbst sind unbedingt zur Neutralität verpflichtet. Weder dürfen sie zur Wahl bestimmter Parteien, noch zur Teilnahme an Demonstrationen aufrufen.

".

Wir sagen - ganz im Gegenteil - die Schule muss zu antifaschistischer Aufklärung beitragen und solchen Volksverhetzern gehört die Rote Karte gezeigt. Verbot der AfD - jetzt!

Infos zu den Tüten

Diese Tüten werden von Scharfmacher Brandner oder dem niedersächsischen Vorsitzenden Ansgar Schledde verantwortet - beide Mitglieder im Bundestag. Die "Flugzeuge stellt wohl Haribo her und die bedruckten Tüten können u.a. bei "Wir machen Druck" bestellt werden.