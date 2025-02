Flugblatt: "Der Essener Norden hat seit Jahrzehnten mit großen Problemen zu kämpfen"

Es greift die AfD und ihren "Arbeiterkandidaten" Guido Reil an. Es liefert aktuelle Zahlen zur dramatischen Verschlechterung der sozialen Lage und ist sehr angriffslustig und überzeugend geworden - lest selbst!



"Liebe Mitbürgerinnen und -bürger im Essener Norden, in Karnap, Altenessen, Katernberg und Stoppenberg, der Essener Norden hat seit Jahrzehnten mit großen Problemen zu kämpfen: hohe Arbeitslosigkeit, wachsende Armut, geschlossene Krankenhäuser, teils heruntergekommene Stadtteile.

Die Armut wächst enorm. In ganz Essen leben 23 Prozent in Armut. Jedes zweite Kind im Essener Norden lebt in Armut. Das monatliche Bruttoeinkommen liegt in Karnap und Katernberg fast 500 Euro unter dem Durchschnitt der Stadt Essen. An der Tafel stehen die Menschen Schlange. Das ist in erster Linie Ergebnis davon, dass massenhaft Industriearbeitsplätze vernichtet wurden. Der Bergbaukonzern RAG hat verbrannte Erde hinterlassen. Ersatzarbeitsplätze? Strukturwandel? Gescheitert! 11,3 Prozent sind in Essen offiziell arbeitslos, noch mehr unterbeschäftigt.



Die Hartz-Gesetze haben dafür gesorgt, dass die Arbeitslosen nur das Nötigste zum Leben erhalten. Die Karnaper Glashütte von Verallia hat 2024 20 Prozent der Arbeitsplätze vernichtet. Der Bremsbelaghersteller TMD Friction streicht aktuell 150 von 740 Arbeitsplätzen. Einzig die MLPD steht für den Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz statt Kniefall vor der Profitwirtschaft der Konzerne. ..."



Hier gibt es das komplette Flugblatt