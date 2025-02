Gruppenreise nach Lesbos/Griechenland vom 12.04.25 bis 26.04.25

Die Solidaritäts- und Hilfsorganisation „Solidarität International e.V.“ hat mit Geflüchteten und Einheimischen auf Lesbos und der Organisation „Stand by me Lesvos“ einen Solidaritätspakt geschlossen – unsere Partnerschaft mit dem Hotel Votsala und diese Gruppenreise gehen daraus hervor.

Motto des Hotels Votsala ist „Weniger ist oft mehr“. So wird bewusst auf TV auf den Zimmern verzichtet, viel schöner ist es am hauseigenen Strand! Dem Hotel liegt am Herzen, dass die Gäste die Umgebung erkunden, sich in der einheimischen Gastronomie verwöhnen lassen, in kleinen Geschäften einkaufen, damit möglichst viele Menschen vom Tourismus etwas haben.

Die Reisezeit im April ist eine schöne Zeit, da die Natur in voller Blüte steht. Wir verbringen vier Tage (17.-20. April) damit, authentische Familientraditionen zur Osterzeit zu erleben und die Natur zu erkunden. Bei diesen Aktivitäten handelt es sich nicht um religiöse, sondern um kulturelle Traditionen, die von Gläubigen und Nicht-Gläubigen gleichermaßen genossen werden.

Programm

Besichtigung einer modernen Olivenpresse – hier wird hochwertiges griechisches Olivenöl hergestellt

Spannender archäologischer Spaziergang von einem römischen Aquädukt zum Sonnenuntergang, einschließlich Abendessen

Besuch eines osmanischen Thermalbads – Entspannung pur!

Kochkurs mit der Gastgeberin Daphne und ihren Köchen und anschließendes gemeinsames Dinner

Griechischer Tanzunterricht – Zitat von Daphne: „Das wird lustig!“

Teilnahme am traditionellen Osterfest – lernt die kulturellen Traditionen der Bewohner kennen

Kontakt zu „Stand by me Lesvos“

Preise

Doppelzimmer inkl. Frühstück 729€ pro Person

Einzelzimmer inkl. Frühstück 999€ pro Person

zuzüglich Flug

Diese und weitere Gruppenreisen findet ihr auf unserer Homepage (https://www.people-to-people.de/reisen/gruppen-sprachreisen-tagestouren/).

Für Buchungswünsche und Fragen wendet euch gerne an:

reisen@people-to-people.de

Tel.: 0209 1776560

