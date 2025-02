Grußwort von Sören Pellmann

"Liebe Genossinnen, liebe Genossen, erst einmal gratuliere ich euch, dass es euch gelungen ist, zu den Bundestagswahlen anzutreten. Ein Grundrecht, das euch vor einigen Wochen noch der Bundeswahlausschuss absprechen wollte. Ich wünsche euch in den Wahlen viel Erfolg. Auch wenn wir nun nicht in jeder Frage übereinstimmen, in der Sache des Friedens, im Kampf gegen den aufkommenden Faschismus und im Kampf für eine bessere Gesellschaft gibt es viele Überschneidungspunkte. Leipzig bleibt rot!"



Die MLPD hat nur in Leipzig Nord einen Direktkandidaten aufgestellt, Jörg Weidemann. Dieser trug auch das Grußwort von Sören vor. Gegenüber Rote Fahne News erklärte er: "Sören hat bei der letzten Bundestagswahl seinen Wahlkreis gewonnen. Das war sehr wichtig, weil die Partei insgesamt die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft hat. Nur aufgrund von drei gewonnenen Direktmandaten konnten sie trotzdem in den Bundestag einziehen. Das ist auch 2025 der Plan B der Linkspartei. Wir haben uns auch aufgrund dieser besonderen Konstellation entschieden, diesmal dort keinen eigenen Direktkandidaten aufzustellen. Sören ist konsequenter Antifaschist und positioniert sich gegen den Antikommunismus. Wir empfehlen ihm die Stimme zu geben und ich persönlich drücke ihm die Daumen."