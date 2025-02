Heute vor der Berufsschule

Noch nie haben wir so viele Exemplare verteilt, so großes Interesse und Aufmerksamkeit bekommen.

Ein besonders nettes Gespräch:

Schüler: "Ich liebe die MLPD, habe meinem Freund gesagt, er muss euch wählen - ich darf nicht wählen. Es ist, weil ihr auf einem Wahlplakat 'Freiheit für Kurdistan' fordert."



Verteiler: "Die Freiheit der Kurden liegt uns am Herzen. Nachdem in Rojava der Daisch (IS) vertrieben worden war, haben wir in Kobanê ein Gesundheitszentrum aufgebaut; ich war auch dabei. In dem Film "Den Sieg sichern" kannst du sehen, wie ich Fenster einbaue".¹



Schüler: "Den habe ich mindestens schon zehnmal angeschaut".

Wir verabschieden uns herzlich, weil der Bus kommt.

Hier kann "Den Sieg sichern" angesehen werden