Jetzt erst recht – Alle zusammen gegen Faschismus und Klimaleugner!

Der Faschist Donald Trump begann seinen Amtsantritt als US-Präsident mit dem Slogan: „Drill Baby, Drill!". Alle Umweltschutzmaßnahmen wirft er über Bord und ordnete an, die Ölfördermengen voll hochzufahren. Alice Weidel von der faschistischen AfD rief auf ihrem Parteitag in die Menge: „Und wir werden alle Windmühlen niederreißen!“. In Spanien schafften Klimaleugner in der Regierung Katastrophenschutzbehörden ab und waren direkt für Hunderte Tote bei Hochwasser verantwortlich.



Kurz vor der Bundestagswahl gehen wir mit Fridays for Future (FFF) laut und entschlossen auf die Straße. Bereits die letzte Bundesregierung machte einen Rückwärtssalto in ihren „Klimazielen“. Anstatt, wie großspurig von Olaf Scholz angekündigt, täglich drei bis fünf Windkraftwerke bauen zu wollen, wurde reichlich Frackinggas über LNG-Terminals importiert. Erinnert ihr euch noch, wie Robert Habeck vor den Scheichs niederkniete? Umweltschutz oder Menschenrechte? Pustekuchen! CDU / CSU, FDP, BSW und AfD sind sich einig, dass alle Umweltbeschränkungen für die deutschen Konzerne wegmüssen. Diese seien ja verantwortlich für den Rückfall der deutschen Wirtschaft im internationalen Konkurrenzkampf.



Lassen wir uns nicht für dumm verkaufen. Die kapitalistische Profitwirtschaft ist verantwortlich für die Weltwirtschafts- und Finanzkrise und die globale Umweltkatastrophe! Ohne Ausbeutung der Reichtümer der Natur gibt es heute keine Maximalprofite mehr. Die globale Umweltkatastrophe ist zur Gesetzmäßigkeit geworden und stellt die Existenz der Menschheit auf der Erde infrage.



Es ist richtig, wenn Fridays for Future in einem Appell an Friedrich Merz, Olaf Scholz und Robert Habeck die Ignoranz der Dramatik angreift. „Eskalierende Kriege in Europa und der Welt, steigende Preise, unsichere Zukunftsperspektiven. Für viele junge Menschen wie uns ist die Klimakrise schon längst nicht mehr die einzige politische und persönliche Sorge, auch uns treiben viele Themen um. Doch wir haben verstanden, dass die Klimakrise nicht verschoben wird, wenn man sie ignoriert“. Friedrich Merz wird diesen Appell nur müde belächeln. Als ehemaliger Aufsichtsratschef von Blackrock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt, hat er keinerlei Interesse daran, auch nur einen Gedanken an weitergehenden Umweltschutz zu verschwenden – denn das könnte Maximalprofite gefährden. …



Hier gibt es den gesamten Text als gestaltetes Flugblatt

Hier gibt es das Flugblatt als Druckvorlage