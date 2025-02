Kiel: Schwungvolle MLPD-Kundgebung bei kriechender Kälte

Tatkräftige Unterstützung von Freunden & Genossen aus Schleswig-Holstein und musikalisch begleitet von einem Bandmitglied „Peperoni“ aus Hamburg. Hunderte Wahlzeitungen und mehrere Rote Fahnen wechselt den Besitzer.

Markenzeichen dieser Veranstaltung war das offene Mikrofon, mit dem wir mitten in der Fußgängerzone unter die Leute gingen. Allseitig zeigte Gabi unsere Position zum echten Sozialismus auf und attackierte treffsicher die faschistische AfD. Ein DKP-Genosse erklärte, dass er selbst den notwendigen Kampf gegen die faschistische Gefahr ernst nimmt, aber man China nicht mit einem imperialistischen Land wie den USA vergleichen kann. Souverän ging sie darauf ein. Auch wenn in China von der Form her eine sich kommunistisch nennende Partei das Land regiert, so bestimmen Milliardäre mit einer bürgerlichen Denkweise innerhalb der Partei die Politik und haben aus China ein imperialistisches Land gemacht.

Ihr Auftreten wurde ergänzt durch einen Redebeitrag zur Profitgier der Krankenhauskonzerne, die die menschenwürdige Arbeit am Patienten unmöglich macht. Anna Schmit warb für den Jugendverband Rebell und erläuterte, warum wir genau jetzt einen gut organisierten, revolutionären Jugendverband brauchen.

Als Kandidatin zu den Bundestagswahlen stellte Karin Zan Bi die Landesliste in Schleswig-Holstein vor. Es zeigte sich dabei: Als Arbeiterpartei sind wir stolz auf unsere proletarische Herkunft und eine Denkweise, die nicht von Egoismus und Selbstsucht bestimmt ist!

Motiviert werteten wir abends den erfolgreichen Nachmittag bei schöner Atmosphäre, warmen Getränken und Essen aus und blicken optimistisch in die Zukunft in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs.