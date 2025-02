Koordinierungsgruppe ruft zur Beteiligung am FFF-Aktionstag auf

„Gegenwärtig bedeutet das Anwachsen der Gefahr des Faschismus weltweit nicht nur eine akute Bedrohung der sozialen und politischen Rechte. (…) In den USA will der Faschist Trump ein neues „Goldenes Zeitalter“ für die Profite der großen US-Konzerne schaffen. Dabei sollen vorsätzlich der Raubbau an der natürlichen Umwelt und der Weg in die globale Umweltkatastrophe vorangetrieben werden. „Drill, Baby, Drill!“ ist seine Parole zur Förderung noch mehr fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas, Naturschutzgebiete sollen geplündert werden. (…) In Deutschland steht dem die faschistische Partei AfD nicht nach. Deren Führerin A. Weidel will alle Windkraftanlagen sofort stilllegen und zur Atomkraft zurückkehren. Als Steigbügelhalter der AfD hat letzte Woche der Vorsitzende der deutschen „christlichen“ Partei CDU fungiert. (...) Wir rufen alle Umweltkämpfer*innen (...) auf: Beteiligt Euch am Aufbau einer antifaschistischen Brandmauer – organisiert selber Aktivitäten – macht breit unseren Aufruf bekannt und sammelt Unterstützer*innen für das Zukunftsprojekt Internationaler Umweltratschlag! - Schützen wir die Menschen und unsere Umwelt vor den Angriffen der Faschisten!“.



Die Koordinierungsgruppe ruft auch zur Beteiligung am Fridays-for-Future-Aktionstag (FFF) am 14. Februar auf. In Aufruf von FFF heißt es: „Lasst uns auf die Straßen gehen, die Debatte zurückerobern und gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft kämpfen.“ Ein guter Ansatzpunkt für die Bündnisarbeit zur Vorbereitung des Internationalen Umweltratschlags, wie er auf der Umwelt-Strategiekonferenz beschlossen wurde. Die Koordinierungsgruppe empfiehlt: „Wir unterstützen diesen Klimastreik und wollen dort weitere Unterstützer*innen für unser Zukunftsprojekt gewinnen. Verbreitet den Aufruf (‚Die Zeit für Bewusstseinsbildung, Mut und Handeln ist jetzt! Wir brauchen einen gesellschaftsverändernden Kampf‘), macht Einsätze, sprecht an den Mikrofonen dazu, wenn sich eine Gelegenheit bietet“.



Den kompletten Newsletter findet ihr hier



Der Aufruf bzw. Abschlusserklärung der Umweltstrategiekonferenz vom April kann gedruckt bestellt werden bei der Umweltgewerkschaftsgruppe in Duisburg, E-Mail: ug-dui@posteo.de



Als pdf-Druckvorlage findet ihr ihn hier