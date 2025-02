Kundgebung vor dem Daimler-Tor

Die Kandidaten, die beide langjährige Erfahrungen in der Gewerkschaftsarbeit der IG Metall haben – Anke auch als Betriebsrätin bei Daimler – setzten sich in ihren Redebeiträgen damit auseinander, warum der Kapitalismus nicht in der Lage ist, die Krisen und grundlegenden Probleme der Menschen zu lösen und warum deshalb unsere Losung „Make Socialism great again“ im Vordergrund steht.



Die Arbeiter der Automobilindustrie stehen gerade im Zentrum der Angriffe der Kapitalisten und im Zentrum des Kampfs der Arbeiter für ihre Interessen. Anke ging auch darauf ein, dass die Daimler-Geschäftsleitung sich offenbar nicht traut, ihre Pläne zur Arbeitsplatzvernichtung offenzulegen, sondern die Kollegen im Unklaren gelassen werden und dass sie sie verunsichern will. Offenbar hat die Daimler-Geschäftsleitung Angst, dass die Arbeiter dem Beispiel VW folgen und in den Kampf treten. Es gab viele Gespräche, die sowohl Zustimmung zur MLPD ausdrückten als auch Diskussionen mit AfD-Anhängern. Nicht zuletzt begrüßten viele Kollegen Anke persönlich, weil sie sie aus ihrer Betriebsratstätigkeit kannten.