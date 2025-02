Late-Night-Stand in Jena: Empfehlenswert!

Wir kamen vor allem mit Jugendlichen ins Gespräch, waren Blickfang, trafen auf Kollegen von der Arbeit.

Zwischen kurzen Diskussionen, wofür wir stehen, und längeren vertiefenden Gesprächen war alles dabei: Was unterscheidet Sozialismus und Kommunismus? Warum ist die AfD faschistisch? Warum rennen heute viele Jugendliche mit Messern in der Tasche rum? Sind das wirklich so viele und sind das vor allem migrantische Jugendliche, oder ist das nicht viel mehr auch eine Wirkung einer Panikmache? Gleichzeitig sind Messer in der Tasche natürlich ein "No-Go".

Jugendliche stimmten uns zu, dass wir uns nicht von den zentralen Problemen wie Krieg, Umweltzerstörung und auf einen "Sündenbock - den Flüchtling" ablenken lassen dürfen.



Noch ein Hinweis zum Equipment: Wir hatten einen Pavillon mit zwei Seitenwänden, Akku-Baustrahler und waren damit "leuchtender" Blickfang, hatten Musik, Glühwein und Muffins dabei - eine runde Sache!