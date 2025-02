Lebendige Wahlkundgebung

Eine Familie auf der Suche nach der „richtigen Wahl“, erzählte von der ekelhaften und kalten Art bei der AfD. Sie war ganz angetan von unserer warmherzigen Art, dem liebevollen Aufbau mit Kuchen und Sitzmöglichkeiten und nicht zuletzt von unserem Slogan „Make Socialism great again“. Es gab eine Menge Zuhörer beim bunten Programm mit Kurzreden, Kandidatenvorstellung der Esslinger auf der Landesliste Baden-Württemberg und unserem Gitarrenduo, das auch selbst gedichtete Lieder vortrug.

Monika Gärtner-Engel, die zweite Spitzenkandidatin auf der Landesliste führte lebendig durch das Programm. Mit dabei erfahrene Arbeiter und Gewerkschafter, ein Vertreter der Umweltgewerkschaft, vom Personenwahlbündnis FÜR Esslingen, eine Aktivistin von Solidarität International, ein kurdischer Kollege, der seit Jahren in seinem Döner-Imbiss Spenden für „Medizin für Rojava“ sammelt. So spannte sich der Bogen vom nötigen Kampf um jeden Arbeitsplatz über die sozialen Fragen bis zur Solidarität mit den Befreiungskämpfen in Palästina, Gaza und Kurdistan und dem nötigen internationalen antifaschistischen Kampf angesichts der akuten faschistischen Gefahr.

Dazu sprach auch M. Auerbach von der Partei DIE LINKE. Die MLPD Esslingen, die dieses Mal keinen eigenen Direktkandidaten hat, empfiehlt: mit der Erststimme M. Auerbach, mit der Zweitstimme Internationalistische Liste / MLPD.

Die Ursachen aller Krisen liegen im Kapitalismus. Der nächste gesellschaftliche Schritt vorwärts zum echten Sozialismus wurde lebendig. Dies sorgte für Anerkennung, aber natürlich auch für kontroverse Gespräche und viele Fragen. Was genau wollen wir? Abgerundet wurde die Kundgebung mit einem gemeinsamen kurdischen Tanz. Einige Zuschauer reihten sich ein.

Eine Gruppe junger Punks fand alles „echt super, den Sozialismus genau richtig“. Sie gaben ihre Kontaktdaten, um mit uns die Rebell-AG zum Antifaschismus aufzubauen. Sie nahmen stolz das Plakat „Wer AfD wählt, wählt Faschismus“ mit nach Hause. In ihrem Blog wollen sie für uns werben. Wir haben uns spätestens für die große antifaschistische Kundgebung am 14.2. in Esslingen verabredet. Auch wenn wir mit unserem Literaturverkauf noch nicht zufrieden waren, sammelten wir 155 € Spenden.