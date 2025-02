Länger wollte der Vorstand nicht mehr warten

Mercedes: Knallhartes „Sparprogramm“ der Belegschaft vorgestellt

Nach zweieinhalb Monaten stellte die Personalvorständin Sabine Kohleisen zusammen mit dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Ergun Lümali der Belegschaft vor, was der Konzern den Kolleginnen und Kollegen mit seinem 5-Milliarden-Sparprogramm konkret abverlangt. Wer erwartet hatte, dass dies auf einer Betriebsversammlung mit der Möglichkeit zur Aussprache erfolgt, sah sich getäuscht. Die Kolleginnen und Kollegen an den Bändern wurden dazu in einem 20-minütigen Video informiert, die anderen sollten sich das an ihren Monitoren am Arbeitsplatz anschauen.

Von wb