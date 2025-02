Mittwoch, 12. Februar: Gabi Fechtner bei Podiumsdiskussion am Bodensee

Mehrere tausend Gymnasiasten und Studenten haben am Freitag den Verkehr im Zentrum Athens blockiert, um gegen die Verzögerungen bei der Untersuchung des Zugunglücks von 2023 zu protestieren, bei dem 57 Menschen, darunter viele Studenten, ums Leben kamen. Die Demonstranten zogen durch das Stadtzentrum und skandierten "Mörder! Mörder!", während Hunderte von Polizeibeamten, viele in Einsatzkleidung, daneben standen. Der tödliche Frontalzusammenstoß ereignete sich in der Nähe von Tempe in Nordgriechenland, als ein Personenzug fälschlicherweise auf das gleiche Gleis wie ein entgegenkommender Güterzug geleitet wurde. Dieser hatte außerdem noch eine »illegale« Fracht geladen hatte, darunter explosive chemische Substanzen. Die Regierung steht vor dem 28. Februar, dem 2. Jahrestag der Katastrophe, besonders unter Druck.