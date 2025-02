MLPD München führt Solidaritätskundgebung durch: 17 Uhr Giesinger Bahnhof

Auf dem Gelände des Samsung-Werkes in Sriperumbudur in der Nähe von Chennai im indischen Bundesstaat Tamil Nadu sind 500 Arbeiter in den Sitzstreik getreten. Sie protestieren gegen die Entlassung von drei Kollegen. Das Unternehmen erklärt, die Produktion werde nicht beeinträchtigt, weil Leiharbeiter die streikenden Gewerkschafter ersetzten. Die Gewerkschaft der Samsung-Arbeiter, die vergangenes Jahr in dem Werk einen fünfwöchigen Streik organisiert hatte, erklärte, der Streik werde so lange dauern, bis sich die Geschäftsleitung an die vereinbarten Regeln halte. Es gehe nicht an, dass Arbeiter ohne Anhörung entlassen werden.