CSD-Demos am 15. Februar

Nadja Schallenberg kandidiert für die Internationalistische Liste / MLPD

In der Queeren-Bewegung entwickeln sich Angst, Bewusstsein und Widerstand angesichts der akuten faschistischen Gefahr. Am kommenden Samstag wird bundesweit zu CSD-Demonstrationen aufgerufen (Orte und Infos unter www.waehl-liebe.de). Im Aufruf heißt es „In welcher Welt möchtest du leben? In einer Welt, in der wir zusammenhalten und Probleme konstruktiv lösen? Oder in einer Welt, in der die Gesellschaft immer weiter gespalten wird?“

Korrespondenz