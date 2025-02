Neues Gruppenreiseprogramm veröffentlicht

Freudig stellen wir Euch heute das Gruppenreiseprogramm für 2025 vor. People to People macht ab diesem Jahr einiges anders und kehrt zugleich zu seinen Wurzeln zurück. Wir verabschieden uns von reinen Flug-, Bus-, Pauschalreisebuchungen der herkömmlichen Reiseanbieter und konzentrieren uns voll auf unser exklusives Angebot von selbstorganisierten Gruppenreisen und ausgewählten Ferienhäusern und Hotels, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden ein wirklich einzigartiges Angebot machen, was ganz unserem Motto „Völkerfreundschaft ist unser Programm!“ entspricht.

Verbringt mit uns die Osterzeit auf Lesbos/Griechenland und lernt die vielfältige griechische Kultur und ihre Traditionen kennen. Oder lernt Englisch in einem einwöchigen Sprachkurs unter der Mittelmeersonne Mallorcas. Wer immer schon mal das „Dach der Welt“ besteigen wollte, hat jetzt die Möglichkeit, mit People to People im Dezember zwei unterschiedliche Gruppen-Trekking-Touren in das Langtang-Gebiet nördlich von Kathmandu zu unternehmen. Dieses Gebiet gehört zu den ursprünglichsten Regionen Nepals, mit einer atemberaubenden Natur.

Aber auch im schönen Deutschland lässt es sich gut gemeinsam Urlaub machen. Beim Familienurlaub mitten im Thüringer Wald besucht ihr die sagenumwobene Zinselhöhle, lernt die Technik des Goldwaschens und lasst den Abend bei Lagerfeuer und Stockbrotessen ausklingen. Für Wanderlustige bieten wir eine Wanderwoche mit Touren auf dem Rennsteig, dialektischer Waldwanderung und einer Stadtführung durch Schalkau inklusive Weinprobe im Gewölbekeller. Natürlich buchen wir bei Bedarf für Eure Gruppenreisen auch die passenden Flüge und Mietwagen. Für mehr Informationen wie Reisezeiträume, Preise und Anmeldeschluss besucht gerne unsere Homepage unter: https://www.people-to-people.de/reisen/gruppen-sprachreisen-tagestouren oder ruft uns an unter: 0209 1776560

Wir freuen uns auf Eure Fragen und Anregungen! Euer Team von People to People reisen@people-to-people.de Tel.: 0209 1776560 www.people-to-people.de Laden People to People Hauptstr. 40 45879 Gelsenkirchen Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 10 - 17 Uhr Samstag: 10 - 14 Uhr