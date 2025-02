Panama-Stadt: Brutaler Polizeieinsatz gegen Gewerkschaftsdemo

Am Mittwoch, den 12. Februar organisierten die Bauarbeitergewerkschaft SUNTRACS und verschiedene soziale Bewegungen eine Demonstration in Panama-Stadt, um gegen das Gesetz 163 der rechten Mulino-Regierung zu protestieren. Dabei geht es um die Anhebung des Rentenalters und Privatisierung der Sozialversicherung. Die Demo richtete sich auch gegen die Einschränkung der gewerkschaftlichen Rechte, so ließ die Regierung die Konten von SUNTRACS sperren. Die Polizei ging am Mittwoch mit großer Brutalität gegen die Demonstranten vor, es gab mindestens 100 Verletzte und über 400 Festnahmen durch die Polizei. Präsident José Raúl Mjulino nannte die Gewerkschaft eine terroristische Organisation. Hintergrund ist, dass die Gewerkschaft führend an der erfolgreichen Bewegung zum Abbauverbot des Bergbaukonzern First Quantum Minerals beteiligt war.