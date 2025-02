Potsdam: Wahlkampfeinsatz an der Uni Griebnitzsee

Den Wahlflyer boten wir an mit der Ansprache: „Unsere Antwort auf Faschismus und Weltkriegsgefahr – Make Socialism great again!“. Er wurde vielfach genommen und zauberte einigen sofort ein Lächeln ins Gesicht.



Die Gespräche darüber drehten sich unter anderem um die Frage, ob man in der jetzigen Situation nicht die Linkspartei wählen sollte, damit eine linke Oppositionspartei im Bundestag sitzt. Die Stimme für die MLPD wäre ja „verloren“. Diese Haltung zeigt, dass es noch viele Illusionen in den bürgerlichen Parlamentarismus gibt. (1)

Wir konnten vertiefen, dass der Kapitalismus Gesetzmäßigkeiten unterliegt, die keine Partei, keine Regierung außer Kraft setzen kann und dass wir ein anderes System brauchen, das nur der echte Sozialismus sein kann. Wir erfuhren Aufgeschlossenheit zur Auseinandersetzung und nur vereinzelt Ablehnung. Der Forderung nach Aufbau einer antifaschistischen Einheitsfront stimmten viele zu.

(1) Hinweis und Tipp der Redaktion

Zur Frage "verschenkte Stimme?" führt das Positionspapier der MLPD zur Bundestagswahl aus: "... Die Linke und andere Parteien vertreten zwar auch einige richtige Forderungen. Sie haben ihren Frieden mit dem Kapitalismus gemacht und sind keine revolutionäre Partei. Ihr bürgerlicher Charakter wird auch an zahlreichen konkreten Fragen deutlich. So stimmten Teile ihrer Abgeordneten im Europaparlament für Waffenlieferungen an die Ukraine und ein erheblicher Teil der Führung unterstützt die NATO. Ebenso unterstützen wichtige Teile von Partei und Führung das imperialistische Israel, sind gegen die Unterstützung des palästinensischen Befreiungskampfes und manche sind sogar Antideutsche. Die Linke ist als Partei auch nicht für das Verbot der faschistischen AfD. Es gibt nur eine konsequente und revolutionäre, von Arbeiterinteressen ausgehende Opposition: die Internationalistische Liste – MLPD."

Hier geht es zum Positionspapier der MLPD zur Bundestagswahl