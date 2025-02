Rotfüchse sammeln 160,49 Euro Spenden für Kinder in Gaza

Tja, ... wie nun diese Kritik aufgreifen und die Ernsthaftigkeit der Rotfüchse fördern? Ich schlug ihnen vor, zur Auftaktkundgebung der MLPD nach Essen zu fahren und dort Spenden für die Kinder in Gaza zu sammeln. Das stieß auf Begeisterung und traf ihr Solidaritätsgefühl. Wir trafen uns dann mit vier Rotfüchsen, besprachen, was Krieg ist, schauten Bilder an, wie Kinder in Gaza in Matsch und Pfützen schlafen müssen, weil ihr Zuhause zerstört ist und die Zelte keinen Schutz bieten; dazu kommt großer Hunger … das hat die Kinder erschüttert. Sie erstellten ihre eigenen Plakate, und es wurde überlegt, wie sie die Menschen auf Spenden ansprechen.



Den Kindern hat das Spendensammeln Spaß gemacht, sie konnten ihr Selbstbewusstsein stärken und sie waren sehr stolz auf das Ergebnis. Unser Aktivist im Jugendverband REBELL bildete mit einem Rotfuchs ein eigenes Team, erstmalig.