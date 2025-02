Russischsprachige Marxisten-Leninisten haben diesen Text gezielt verfasst

Russischsprachige Marxisten-Leninisten haben diesen Text gezielt für Bürgerinnen und Bürger mit einem Hintergrund in der ehemaligen Sowjetunion verfasst. 4 Millionen Menschen leben in Deutschland, die selbst oder deren Vorfahren aus einer der ehemaligen Sowjetrepubliken stammen. Eine wachsende Minderheit unter ihnen sympathisiert noch oder wieder mit dem Sozialismus, mit Lenin und Stalin. Von Wohngebietsgruppen, Betriebsgruppen oder an Universitäten kann dieser Flyer deshalb ausgedruckt oder per Mail verbreitet werden. Er enthält auch nützliche Literaturtipps, einen Verweis auf den russischsprachigen Teil der Homepage der MLPD und den Film zur Einweihung der Lenin-Statue. Also versendet den Flyer gerne weiter.

Hier ein Auszug aus dem Flugblatt:

"Die MLPD ist die einzige wirkliche Arbeiterpartei in Deutschland, eine Partei, die für die wahre Befreiung der Arbeiter­klasse und ein Ende aller imperialistischen Kriege im echten Sozialismus kämpft. Für Kinder und Jugendliche veranstalten wir jedes Jahr ein Sommercamp. Bei uns sind Wort und Tat eine Einheit. Wir sind eine Arbeiterpartei und leben echte Solidarität. Wir arbeiten hart und wir kämpfen hart. Bei uns arbeiten Menschen unterschiedlichster Nationen mit. Wir machen da grundsätzlich keinen Unterschied, sondern folgen der Leitlinie „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“



Die Schulen und die Regierung in Deutschland machen die ganze Geschichte der Sowjetunion schlecht. Wir bekämpfen diesen Antikommunismus. Wir verteidigen alle Errungenschaften der sozialistischen Sowjetunion zu Zeiten Lenins und Stalins: Die Arbeiterklasse hatte die Macht, die Jugend wurde gefördert, die Frauen hatten so viele Rechte wie nirgends auf der Welt, die verschiedenen Völker lebten friedlich zusammen und das Volk besiegte 1945 mit der Roten Armee den Hitler-Faschismus.



Wir verschließen aber nicht die Augen vor den Fehlern und auch Verbrechen, die im Namen des Sozialismus begangen wurden. Es gab Bürokraten in der KPdSU, die Kritiker unterdrückt haben und sich mit einer kleinbürgerlichen Denkweise selbst bereichert haben. 1956 ergriffen diese kleinbürgerlichen Bürokraten um Chruschtschow die Macht und verrieten die Ideale von Marx und Lenin. Vor unserer Parteizentrale in Gelsenkirchen haben wir die einzige Lenin-Statue in Westdeutschland aufgestellt."

Hier der Flyer