Salzgitter: Über die große Bedeutung der „kleinen“ MLPD!

Kaum dass wir damit begonnen hatten, erfolgte ein Rundruf der Werkschutzleitung an alle Tore mit der Ansage, unsere Wahlwerbung zu unterbinden. Innerhalb kurzer Zeit erschien nacheinander an allen drei Toren der Werkschutz. Leider konnten wir uns nur an einem Tor durchsetzen. An einem Tor wurde mit Polizei gedroht. An einem anderen Tor erschienen vier Werksschützer und zwei Polizisten. Sechs Mann für zwei Verteiler zeigen doch, welch große Bedeutung der MLPD zukommt.

An einem weiteren Tor wurde ebenfalls mit der Polizei gedroht, aber da wir an diesem Ort sicher auf öffentlichem Gelände standen ließen wir uns auf keinerlei Diskussion ein, die Polizei blieb aus.

Die rund 70 Kollegen, die das Wahlprogramm entgegennahmen - ca. ein Drittel der Autofahrer - waren angetan vom Argument, dass sich was grundlegend ändern muss – deshalb die sozialistische Alternative wählen. Sehr angenommen wurde auch, dass wir eine Politik für Arbeiter brauchen und nicht für Milliardäre. Alle, die anhielten und das Wahlprogramm annahmen, waren sehr freundlich. Anerkennung fand auch die Tatsache, dass wir die einzige Partei sind, die sich am Tor an die Arbeiter wendet und sich nicht von Minustemperaturen beeindrucken lässt. Durch das starke Fahrzeugaufkommen ist es leider sehr schwierig, in eine längere Diskussion zu kommen.

Neu war, dass zahlreiche LKWs anhielten. Ein Fahrer meinte, er habe sich schon mit der MLPD beschäftigt und fände die Positionen gut. Man erlebt eine große Offenheit für die sozialistische Alternative bei den Arbeitern und Arbeiterinnen und auf der anderen Seite das Bemühen, dies zu verhindern. Klassengegensatz live am Tor!