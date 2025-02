Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland bleiben illegal

Am Samstag, den 8. Februar traten in drei Abfüllfabriken von PepsiCo in Dhaka, Gazipur und Chittagong insgesamt 800 Arbeiter in den Streik. Damit protestierten sie gegen die Entlassung von 10 Gewerkschaftskollegen. Die Geschäftsleitung verweigerte jegliche Begründung für die Entlassung. Der Streik stoppte die Produktion und die Auslieferung an allen drei Standorten. Transcom Beverages, das die Franchiserechte für PepsiCo in Bangladesch hält, versuchte mit verschiedenen Mitteln, die Auslieferung seiner Produktion durchzusetzen, mittels Polizei und Politikern. Im Werk in Dhaka erzwang schließlich die Polizei am Montagmorgen die Ausfahrt von LKWs.