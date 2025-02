Antifaschistische Massenproteste

Umweltbewegung für die antifaschistische Einheitsfront gewinnen

Interessanterweise war der BUND für Umwelt- und Naturschutz Baden-Württemberg der Initiator für die Großkundgebung am 1. Februar in Stuttgart, die unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer“ stattfand und an der 44.000 Menschen teilnahmen.

Von wb