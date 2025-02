Wählt die Internationalistische Liste/MLPD bei der Bundestagswahl!

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die MLPD hat erkämpft, am 23. Februar an der Bundestagswahl bundesweit teilnehmen zu können. Das auch mit der Unterstützung aus migrantischen Communities. Vielen Dank dafür!

Diese Wahl ist von besonderer Bedeutung. Denn es besteht eine Gefahr des Faschismus in vielen Ländern. Das auch in Deutschland, nachdem die CDU / CSU und FDP und einmal sogar das BSW erstmalig mit der AfD für die faktische Abschaffung des Asylrechts gestimmt haben.

Wie die Geschichte des Klassenkampfes immer wieder bezeugt hat, zeigt auch diese Tatsache, dass reaktionäre bürgerliche Parteien leicht Kompromisse mit dem Faschismus eingehen und sich teils mit ihm verflechten können.

Es sind die revolutionären Demokraten und Marxisten-Leninisten, die im Rahmen notwendiger breiter Bündnisse am schärfsten und entschlossensten gegen Faschismus, imperialistische Kriege, jede Art von Diskriminierung, von antidemokratischen Gesetzen, Geschlechterdiskriminierung und gegen die Unterdrückung der fortschrittlichen Migranten und gegen ihre Kriminalisierung vorgehen. Mit der Internationalistischen Liste / MLPD wurde eine Form gefunden, wie sich viele Kräfte des Internationalistischen Bündnisses am Wahlkampf beteiligen können. Dazu hat die MLPD ihre Listen für Kandidierende aus dem InterBündnis und für weitere fortschrittliche Kräfte geöffnet. Es kandidieren Migrantinnen und Migranten verschiedener Nationalitäten bei der Internationalistischen Liste/MLPD.

Als Spitzenkandidatin tritt Gabi Fechtner an. Sie ist die Parteivorsitzende der MLPD, verkörpert in Wort und Tat den proletarischen Internationalismus, leitete eine Solidaritätsbrigade der ICOR in Rojava, ist konsequent antifaschistisch, Arbeiterin und Revolutionärin.

Die MLPD, die für die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt kämpft, ist in Deutschland für ihren kompromisslosen und entschlossenen Kampf bekannt. Daher auch die Unterdrückung unserer Positionen, Politik und Praxis gegenüber der Öffentlichkeit.

Weil die MLPD parlamentarisch gesehen eine "kleine Partei" ist, neigen viele dazu, reformistische Parteien wie DIE LINKE zu wählen, weil sie eher die Chance haben, im Parlament vertreten zu sein.

Hier gibt es den kompletten Aufruf als pdf-Datei