Wahlkampftag in Osnabrück

Der Einfluss der AFD ist auch bei Teilen der Belegschaft groß aber viele nahmen auch bewusst das Programm, weil sie gegen die AFD sind. Nach der Tarifeinigung mit VW im Dezember letzten Jahres ging es weiter mit Spekulationen um das Werk in Osnabrück. Ein chinesischer Autobauer will das Werk übernehmen. Fest steht, dass zum Sommer bereits Arbeitsplätze vernichtet werden. Wir diskutierten mit vielen Kollegen, dass wir als Arbeiter die eigene Rechnung aufmachen müssen und auch gegen die Spaltung und faschistische Denkweise der AFD.

Weiter machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt von Osnabrück, wo wir mit einem Aktionsstand mit kurzen Ansprachen auf Offenheit trafen gegen die faschistische AFD aktiv zu werden. Am Samstag findet eine antifaschistische Demonstration in Osnabrück statt, zu der wir wieder kommen werden.

Den Tag haben wir bei einer Gesprächsrunde mit Interessenten ausklingen lassen. Wir haben über unsere grundsätzlichen Positionen diskutiert und uns gegenseitig kennensich gegenseitig kennen gelernt. Ein guter Grundstein die MLPD auch in Osnabrück aufzubauen.