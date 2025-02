„Weil das Jetzt zählt! Vertrauenskörperleitung thyssenkrupp Steel Dortmund ruft zur Beteiligung auf"

Für den 22. Februar 2025 und somit einen Tag vor der Bundestagswahl ruft die Vertrauenskörperleitung des thyssenkrupp Steel Standortes in Dortmund zu einer Kundgebung und Demonstration vor dem DSW 21 Kundencenter in der Kampstraße auf (von 11 Uhr bis 13 Uhr), um auf die Forderungen, gerichtet an die Unternehmen und die Politik, ein Zeichen zu setzen.



Hier gibt es den kompletten Aufruf