Wie kommt der Faschismus an die Macht?

Der bekannte Kommunist Georgi Dimitroff betonte in seinem Aufsatz „Arbeiterklasse gegen Faschismus“, dass man den ganzen Prozess, wie der Faschismus an die Macht kommt, frühzeitig bekämpfen muss.

Hier ein Ausschnitt:

„Genossen, man darf sich den Machtantritt des Faschismus nicht so simpel und glatt vorstellen, als ob irgendein Komitee des Finanzkapitals den Beschluß faßt, an diesem und diesem Tage die faschistische Diktatur aufzurichten. In Wirklichkeit gelangt der Faschismus gewöhnlich zur Macht im gegenseitigen, zuweilen scharfen Kampf mit den alten bürgerlichen Parteien oder mit einem bestimmten Teil dieser Parteien, im Kampf sogar innerhalb des faschistischen Lagers selbst, der manchmal bis zu bewaffneten Zusammenstößen führt, wie wir das in Deutschland, Österreich und anderen Ländern gesehen haben. Alles das verringert indessen nicht die Bedeutung der Tatsache, daß vor der Errichtung der faschistischen Diktatur die bürgerlichen Regierungen in der Regel eine Reihe von Vorbereitungsetappen durchlaufen und eine Reihe reaktionärer Maßnahmen durchführen, die den Machtantritt des Faschismus unmittelbar fördern. Wer in diesen Vorbereitungsetappen nicht gegen die reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie und gegen den anwachsenden Faschismus kämpft, der ist nicht imstande, den Sieg des Faschismus zu verhindern, der erleichtert ihn vielmehr.“

Es kommt also gegen jede Unterschätzung darauf an, mit aller Kraft die ultrareaktionäre Flüchtlingspolitik, die nach rechts gerückte gesellschaftliche und mediale Debatte zu bekämpfen und eine breite antifaschistische Einheitsfront aufzubauen.